Россиянка осталась единственной голодающей на застрявшем лайнере SH Diana

Россиянка Наталья Литвинова осталась единственной голодающей в знак протеста на круизном лайнере Swan Hellenic Diana, который прервал круиз в Антарктиду в связи с неисправностью в силовой установке судна, сообщает ТАСС .

«Они (пассажиры — ред.) сдались. Они практически не выходят из каюты, по слухам, с ними договорились», — отметил пассажир лайнера Илья Строков.

По словам Литвиновой, женщина нормально себя чувствует, однако ее голодовка не помогает решить проблему с компанией. Россиянка ничего не ест уже пять дней.

13 ноября в Кейптауне (ЮАР) 170 путешественников сели на борт корабля SH DIANA и отправились в роскошный круиз в Антарктиду, однако 22 ноября у корабля отказал мотор, и его поставили на ремонт на Кипре. Недовольные клиенты обратились в компанию с требованием вернуть деньги за испорченный отдых, но получили отказ.

В свою очередь российские и китайские туристы продолжили требовать деньги и объявили голодовку. Стоимость билета на круиз стартовала от 485 тыс. рублей.