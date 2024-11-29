Россияне голодают, а китайцы штурмуют корабль из-за срыва поездки в Антарктиду

Mash: россияне устроили голодовку на борту лайнера по пути в Антарктиду

Граждане России начали голодовать на лайнере во время поездки в Антарктиду. У корабля отказал двигатель, и туристы подняли бунт из-за сорванной поездки, сообщает Mash .

170 путешественников сели на борт корабля SH DIANA 13 ноября в Кейптауне (ЮАР). Затем они отправились в поездку в роскошный круиз. Он проходил идеально. Однако 22 ноября у корабля сломался мотор, и его поставили на ремонт на Кипре.

Во время поездки россияне должны были посетить разные места. В планах на ближайшие четыре дня было путешествие на острова Героина, Браун Блафф, Элефант, а также Десепшн в Антарктиде. В путешествие даже должен был отправиться музыкант Баста, но он по какой-то причине отменил поездку.

Недовольные клиенты потребовали у фирмы вернуть деньги за испорченное путешествие. Однако представители компании не согласились компенсировать убытки.

Тогда российские и китайские путешественники начали голодовать, требуя вернуть деньги. Стоимость одного билета была большой — от 485 тыс. до 694 тыс. рублей.

При этом граждане РФ пока ведут себя мирно и только лишь голодают. Китайцы же готовы устроить чуть ли не штурм корабля.

Девять россиян уже пожаловались на организатора перевозок в Международную морскую организацию. Помимо этого, они будут подавать в суд на фирму в Кипре и России.

Ранее маломерное судно с девятью туристами и капитаном затонуло в Баренцевом море. Путешественники отправились в плавание, несмотря на штормовое предупреждение.