SHOT: маломерное судно с 9 туристами и капитаном затонуло в Баренцевом море

Маломерное судно с девятью туристами и капитаном затонуло в Мурманской области. Путешественники планировали посмотреть на китов, сообщает SHOT .

Инцидент произошел у села Териберка в Кольском районе. На опубликованных кадрах видно, как маломерное судно затонуло практически полностью ушло под воду.

Туристы вышли в Баренцево море на борту судна «Боец», хотя выход маломерных судов в акваторию был ограничен. Затем произошло опрокидывание судна. В результате инцидента пострадавших нет, находившиеся поблизости лодки подняли всех пострадавших. Некоторые туристы были без спасательных жилетов.

По словам очевидцев, организаторы тура на китов в Териберке знали об объявленном штормовом предупреждении, однако продолжили набирать туристов. При этом организаторы заявили путешественникам, что киты должны появиться именно сегодня, хотя их не было около 2 месяцев.

Мурманская транспортная прокуратура организовала проверку по факту случившегося.