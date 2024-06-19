Россияне закупились авиабилетами в Египет по 900 рублей из-за сбоя

Mash: россияне хотят судиться с сервисом, отказавшим им в полете за 900 рублей

Россияне приобрели дешевые авиабилеты за границу в онлайн-сервисе, но затем к ним на почту пришел отказ в полете. В компании объяснили низкие цены техническим сбоем, сообщает Mash .

Пятеро россиян столкнулись с проблемами в процессе планирования отдыха. С помощью онлайн-сервиса OneTwoTrip они закупились дешевыми билетами по 100-900 рублей в надежде улететь в Египет. Однако позднее им на почту пришел отказ в оформлении брони.

Компания, где выставлялись билеты по 100-900 рублей за рубеж, уточнила, что такие цены появились из-за технического сбоя. Механизм сработал некорректно. Ошибку уже исправили, а людям пообещали вернуть деньги в течение месяца.

Лететь за реальную стоимость билетов, которая оценивается в 150 тыс. рублей, пострадавшие не собираются. Они уверены, что сервис ошибся, так как договор публичной оферты был подписан. Туристы намереваются отправиться в суд.