Россияне снова могут начать получать деньги за путешествия по РФ

сегодня в 10:06

В РФ хотят возобновить программу туристического кэшбека для россиян

Депутат Государственной думы Виталий Милонов выступил с инициативой возобновить программу туристического кэшбека. Он подал соответствующее обращение на имя министра экономического развития РФ Максима Решетникова, копию получило RT .

Милонов отметил, что, благодаря программе туристического кэшбека, большое количество жителей страны посетили разные уголки РФ, открыли для себя красоты страны и достопримечательности. Путешественники увидели природные, курортные, архитектурные и другие объекты в стране.

Программа была эффективной и весьма популярной. На фоне этого Милонов попросил провести оценку, насколько целесообразно будет ее восстановить.

Если инициативу поддержит Решетников, то депутат пообещал лично заняться разработкой вероятных законодательных актов и других регулирующих документов.

17 сентября был совершен первый с начала СВО рейс из Москвы в Краснодар. Пассажиров перевозила компания «Аэрофлот». Аэропорт Краснодара не работал с конца февраля 2022 года.