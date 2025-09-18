Россияне снова могут начать получать деньги за путешествия по РФ
Фото - © Речной круиз на теплоходе из Москвы в Санкт-Петербург/Медиасток.рф
Депутат Государственной думы Виталий Милонов выступил с инициативой возобновить программу туристического кэшбека. Он подал соответствующее обращение на имя министра экономического развития РФ Максима Решетникова, копию получило RT.
Милонов отметил, что, благодаря программе туристического кэшбека, большое количество жителей страны посетили разные уголки РФ, открыли для себя красоты страны и достопримечательности. Путешественники увидели природные, курортные, архитектурные и другие объекты в стране.
Программа была эффективной и весьма популярной. На фоне этого Милонов попросил провести оценку, насколько целесообразно будет ее восстановить.
Если инициативу поддержит Решетников, то депутат пообещал лично заняться разработкой вероятных законодательных актов и других регулирующих документов.
