сегодня в 09:35

Первый с начала СВО рейс вылетел из Москвы в Краснодар

Первый рейс компании «Аэрофлот» из Москвы в Краснодар вылетел по расписанию. Загрузка составила практически 100%, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Первый рейс компании получил номер SU1256.

На сайте аэропорта Краснодара указано, что самолет из Москвы должен прилететь в 10:25. 17 сентября из воздушной гавани также отправятся два рейса.

Первый, SU-1257, в 11:40 вылетит обратно в Москву. Воздушное судно в 15:40 отправится в турецкий Стамбул.

Аэропорт Краснодара был закрыт с конца февраля 2022 года. Такую меру предприняли из соображений безопасности.