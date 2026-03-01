Россияне потеряли тысячи долларов из-за отмены круиза по Персидскому заливу

Лайнер должен был отправиться в круиз 4 марта, отдыхающие рассчитывали на поездку из Абу-Даби в Дубай. Пассажиры полностью оплатили круиз: стоимость каюты на двоих начиналась от 650 долларов в зависимости от категории.

При этом планы туристов рухнули в самый последний момент. Официальное уведомление об отмене поездки из-за геополитической ситуации и закрытия воздушного пространства в стране пришло за считанные дни до отправления путешественников. В компании отметили, что данное решение принималось только из соображений безопасности для гостей.

Туристы жалуются, что у многих приобретены авиабилеты и забронированы отели. Одна из российских туристок уточнила, что на трехдневное проживание на двоих с ребенком обошлось ей в 915 долларов. Также неизвестно. когда маршруты в регионе смогут возобновиться.

Ранее россияне застряли на борту круизного лайнера MSC Euribia в порту Дубая. Судно, которое должно было отправиться в Доху, остается в порту из-за напряженности на Ближнем Востоке.

Утром 28 февраля Израиль и США начали военные операции против Ирана. В ответ Тегеран начал обстреливать Израиль и другие государства, в том числе ОАЭ. В Дубае второй день гремят взрывы. Власти закрыли воздушное пространство над страной. Аэропорты Дубая временно перестали принимать и отправлять рейсы.

