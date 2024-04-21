Россияне оформили сотни заявок на туры в Европу на лето

Турфирмы рассказали о большом спросе на шенген и поездки в Европу летом

Российские турфирмы перед летним сезоном отметили увеличение спроса на комбинированные путешествия, в которых входит посещение нескольких стран, сообщает РБК .

Число заявок граждан РФ на получение шенгенских виз сейчас выше пропускной способности консульств европейских государств, а из-за очередей в официальных визовых центрах люди стали чаще пользоваться услугами агентов.

Директор визового агентства «Калинка Сервис» Игорь Асташкевич рассказал, что спрос на визы в Европу весной традиционно высокий. Скорее всего он будет не ниже, чем показатель весны 2023 года.

Как уточнила директор агентства «Да-Турс» Лилия Феоктистова, повышение спроса на шенген в 2024 году составило 20%, если сравнивать с 2023 годом. Это связано с тем, что в основном европейские страны стали выдавать визы на короткий срок.

По словам гендиректора сети «Единый визовый центр» Алины Гафуровой, самым большим спросом среди россиян пользуются визы в Италию, Францию и Испанию. При этом на подачу документов на визу в Испанию сегодня можно записаться на май, а в Италию — на июнь и июль.