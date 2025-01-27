Россиянам назвали список курортов взамен отдыху на Черном море

Эксперты предсказывают снижение интереса россиян к курортам Черного моря, при этом Анапа может принять порядка 1,5 миллионов туристов в этом году. Однако бронирования в этом направлении пока на нуле, так как отдыхающие надеются на ценовые предложения от отельеров, сообщает «Вечерняя Москва».

В действительности же, владельцы гостиниц повышают цены на фоне уменьшения спроса. В то же время, экологическая ситуация на Черном море вызывает тревогу. Пляжи Краснодарского края и Крыма могут стать непригодными для отдыха из-за экокатастрофы, последствия которой могут продолжаться до десяти лет.

С декабря прошлых годов наблюдался рост отказов от путевок, так как новые туристы также избегают загрязненных районов. Тысячи волонтеров занимаются очисткой прибрежной зоны, однако многие из них сообщают о симптомах отравления.

Врачи также предупредили и о потенциальных аллергических реакциях, связанных с нефтепродуктами. Тем временем, россияне начинают искать альтернативные курорты, такие как Азовское и Каспийское моря.

«Нефтепродукты могут вызывать аллергические реакции, усиливают дерматит», — добавила терапевт Татьяна Федотова

Гостиницы в Дербенте, Ейске и других городах становятся популярными, и запланированные поездки на майские праздники уже активно обсуждаются. Азовское море привлекает семейный отдых благодаря теплой воде и мелководью. В дополнение к морским курортам, россияне обращаются к речным и авантюрным путешествиям по Камчатке, Байкалу и Мурманску, что подтверждает нарастающий интерес к внутреннему туризму в 2025 году. Более далекие регионы страны открывают возможности для незабываемых приключений и гастрономического отдыха.