Россиян могут депортировать из Чили после тура на гидроциклах по Патагонии

Российская туркомпания организовывала заезды на гидроциклах на территории нацпарков в Патагонии, теперь восьмерым участникам экспедиции грозит депортация из Чили, сообщает SHOT .

Стоимость недельной экспедиции составляла от 36 тыс. евро (около 3,2 млн рублей). Организаторы заливали в соцсети красивые видеоролики с чистейших рек и ледников региона. Чилийцам не понравилось халатное отношение туристов к «нетронутой» природе страны, и они сдали путешественников полиции.

Катание на гидроциклах запрещено законом в охраняемых зонах Патагонии. Такое решение в стране приняли из-за ледников и чистых рек, так как они быстро загрязняются из-за работы техники. Еще в нацпарке водятся редкие животные, которе очень уязвимы к человеческому присутствию.

В отношении туристов из РФ ведется расследование. Дело находится на контроле замминистра туризма Чили. Турфирме теперь грозит запрет на работу в стране, а восьми россиянам — депортация. Суд состоится 4 февраля.

Чилийская Патагония привлекает путешественников живописными местами и дикой природой. В последние годы власти страны усилили контроль за охраняемыми территориями. Там используются БПЛА для мониторинга, они с высоты фиксируют незаконный въезд техники.

