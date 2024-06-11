С 12 по 16 июня на ВДНХ пройдет IV Российский туристический форум «Путешествуй!»

Подмосковье продемонстрирует туристам широкие возможности для отдыха в рамках которого 12 июня будет продемонстрирован стенд с информацией о туристическом потенциале Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В этот же день, 12 июня, состоится пленарная сессия на тему «Международный туризм. Россия и мир», в которой примут участие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и министр экономического развития России Максим Решетников.

Подмосковье является популярным и привлекательным регионом для внутреннего туризма. По сравнению с прошлым годом, в 2024 году туристический поток региона увеличился на 2% — с 8,3 миллиона до 8,5 миллиона человек. При этом в Московской области ежегодно проводятся традиционные фестивали, куда приезжают зрители из разных регионов страны. В этом году в области уже завершились традиционные проекты «Мелиховская весна», «Арт-пикник.

Российский туристический форум «Путешествуй!» является важнейшим мероприятием в сфере туризма, представляющим россиянам туристический потенциал страны. Мероприятие проходит в России с 2021 года. В этом году в нем примут участие представители не только всех российских регионов, но и представители Китая, Ирана, Саудовской Аравии, Узбекистана, Кубы, Мьянмы, Уганды. В рамках программы пройдут мероприятия, основными темами которых станут инвестиции, развитие инфраструктуры, технологии и многое другое.

Также на форуме с 12 по 16 июня на ВДНХ состоится туристический фестиваль. Для гостей подготовили гастрономические презентации, мастер-классы, встречи с путешественниками, выступления творческих коллективов из российских регионов и зарубежных стран. С подробной программой можно ознакомиться на официальном сайте форума.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.