Парк «Покровский» в Сергиево-Посадском округе проведет мастер-классы

Парк «Покровский» в Сергиево-Посадском округе подготовил серию творческих и спортивных мероприятий на предстоящую неделю. Жителей и гостей ждут уроки живописи, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и керамике, а также подвижные игры и занятия парковой атлетикой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В среду, 11 марта, в парке пройдут уроки живописи и рисунка от клуба «Шкатулочка». Участники смогут попробовать себя в творчестве и создать собственные работы под руководством наставников.

Особенно насыщенной станет программа в субботу, 14 марта. Утром стартуют подвижные игры «Мультландия», затем состоятся мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и основам керамики. Для любителей активного отдыха организуют занятия по парковой атлетике. День завершит платный мастер-класс по керамике. Записаться можно заранее по телефону +7 (915) 307-13-64.

В воскресенье гостей вновь ждут «Мультландия», уроки рисования и занятия парковой атлетикой. Возрастное ограничение — 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.