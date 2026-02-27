Отдых на горнолыжке: сколько россияне тратят на зимнее увлечение

Опрос показал, сколько среди россиян любителей горнолыжного спорта, где они предпочитают отдыхать и сколько тратят на увлечение. Лыжи и сноуборды так или иначе привлекают каждого второго. Потратить на это они готовы в среднем 70 тыс. рублей на человека, сообщили РИАМО в сервисах «Авито Товары» и «Авито Путешествия».

52% респондентов проявляют интерес к горнолыжному спорту. Из них 20% регулярно или периодически катаются на лыжах или сноуборде — в основном это молодежь 18-24 лет (30%). Еще 13% успели только попробовать такой вид отдыха, а 19% хотели бы начать в этом или следующем сезоне.

Среди тех, кто активно катается, 53% привыкли отдыхать в пик сезона — в январе–феврале. 15% опрошенных поделились, что им больше нравится приезжать на склоны в марте–апреле, а 12%, наоборот, предпочитают раннюю зиму. Еще 12% ориентируются на свои возможности, у 8% есть на это время только на новогодних праздниках.

Популярные курорты

Среди курортов наибольшим спросом пользуются Красная Поляна и Роза хутор. Их предпочитают 33% горнолыжников. Затем горы Кавказа — Эльбрус, Домбай и Архыз (23%). 21% респондентов катается на Урале и в Сибири (Абзаково, Банный или Туимский). Столько же — в Подмосковье (Сорочаны или Целеево).

Еще 19% выбирают Алтай, а 11% — Шерегеш в Кемеровской области. На курорты за пределами РФ выезжают 4% опрошенных — в основном это молодежь 18-24 лет (7%).

«Горнолыжный отдых в России давно вышел за рамки просто зимнего развлечения — сегодня это полноценный отпуск, который многие планируют заранее и закладывают под него бюджет. Основной спрос по-прежнему приходится на Красную Поляну и курорты Кавказа — здесь туристов привлекает развитая инфраструктура. Однако мы видим растущий интерес к Уралу, Сибири и Алтаю», — сказала коммерческий директор технологической платформы «Авито Путешествия» Владислава Сакина.

Траты на отдых и экипировку

На горнолыжный отдых, а именно дорогу, жилье, питание и ски-пасс, 45% респондентов готовы потратить до 50 тыс. рублей в расчете на человека. Еще 33% — от 50 до 100 тыс. рублей, 14% — от 100 до 150 тыс. рублей. Бюджет от 150 до 200 тыс. закладывают 5%, а еще больше готовы потратить 3%. Но в среднем на данный отдых россияне закладывают 70 тыс. рублей на человека.

Для катания в горах нужна экипировка — одежда, защита, маски и т. д. 31% опрошенных покупает что-то новое ежегодно, 46% — раз в несколько сезонов. 34% закупаются необходимым на онлайн-площадках, столько же — офлайн. 29% выбирают экипировку в ТЦ, а 26% — на сайтах и приложениях конкретных магазинов.

При этом 22% респондентов покупает товары для горнолыжного спорта в ресейле. Чаще всего «с рук» берут горнолыжные костюмы (41%), лыжи или сноуборды (39%), ботинки и крепления (38%). Еще 36% покупают в ресейле маски и очки, 34% — шлемы и защиту, а 28% — рюкзаки, сумки и чехлы.

«Горнолыжный спорт традиционно относится к числу затратных видов активного отдыха — качественная экипировка требует вложений. Поэтому все больше россиян присматриваются к ресейлу: на платформе можно найти лыжи, сноуборды и одежду в отличном состоянии на 30–40% дешевле рыночной цены», — отметил руководитель по развитию бизнеса «Спорт, хобби, товары для детей» в «Авито» Сергей Кленяев.

Он добавил, что, улучшая навыки, спортсмены часто совершенствуют и инвентарь — в таких случаях удобно продать предыдущую модель и приобрести более подходящую.

