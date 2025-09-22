Новые европейские санкции против России затронут сферу туризма
EUobserver: ЕС запретит оказывать услуги, напрямую связанные с туризмом в РФ
Фото - © РИА Новости
Европа может принять новые санкции против России, которые затронут сферу туризма. Какие конкретно услуги будут запрещены, неизвестно, сообщает RT со ссылкой на EUobserver.
Санкции подразумевают определенные ограничения в туристической отрасли.
«Будет запрещено оказывать услуги, напрямую связанные с туризмом в России», — отмечается в сообщении.
Ранее США согласовали Евросоюзу антироссийские санкции. Они начнут действовать в ближайшее время. Однако точная дата пока не называется.
