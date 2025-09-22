США согласовали Евросоюзу антироссийские санкции

Трамп в первый раз поддержал санкции против России

Глава министерства иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро уверяет, что президент США Дональд Трамп в первый раз согласовал введение санкций против РФ. Подразумевается 19-й пакет ограничений, сообщает «Царьград» со ссылкой на телеканал F1.

Санкции начнут действовать в ближайшее время. Однако точная дата пока не называется.

19 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перечислила инициативы ЕК в рамках следующего пакета санкций. Там предлагали ввести запрет на приобретение газа из РФ в ЕС с января 2027 года.

Также предлагается ввести санкции против криптовалют. Еще ограничения собираются распространить на некоторые российские банки.

При этом, в 19-м пакете санкций Евросоюз не полностью оправдал ожидания Трампа. В него не будут включены ограничения на приобретение нефти из РФ. С таким требованием ранее выступал президент США.

