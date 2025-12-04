Нижний Новгород выиграл Russian Event Awards и Национальную гостиничную премию

Нижний Новгород победил сразу в двух престижных конкурсах в сфере туризма

Нижний Новгород стал победителем сразу двух престижных общенациональных конкурсов в сфере событийного туризма и гостиничной инфраструктуры, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на департамент развития туризма и внешних связей городской администрации.

Первым значимым достижением стало первенство в Общенациональном финале премии Russian Event Awards. Организованный Нижним Новгородом международный форум «Города-побратимы и партнеры» был признан лучшим деловым мероприятием, посвященным туризму, в своей номинации.

По информации представителей департамента, данный форум уже третий год подряд результативно способствует углублению международных связей. В августе 2025 года он привлек свыше 200 участников, включая официальные делегации из 10 городов-побратимов и городов-партнеров, таких как Сухум (Абхазия), Минск, Гомель и Витебск (Беларусь), Нови Сад (Сербия), Керман (Иран), Восточное Сараево (Республика Сербская Боснии и Герцеговины), Бендеры (Приднестровье) и российские партнеры — Луганск и Самара. Важнейшим результатом форума стало заключение 8 соглашений и меморандумов о сотрудничестве, что подчеркивает его значимость для бизнеса и дипломатии.

Второй наградой стало признание в рамках Национальной гостиничной премии, где Нижний Новгород получил звание «Лучший город для ведения гостиничного бизнеса».

«Эта победа отражает созданные в Нижнем Новгороде благоприятные условия для инвестиций и развития индустрии гостеприимства. Задачи по их усовершенствованию ставит перед нами глава города Юрий Шалабаев», — подчеркнули в департаменте.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.