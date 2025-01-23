Невероятный зуд: планктон беспощадно жалит туристов из РФ на пляжах Танзании

Планктон атакует русских туристов на пляжах Танзании. На Занзибаре люди жалуются на жуткую сыпь и жжение после купания, сообщает SHOT .

Как только отдыхающие заходят в воду, их тут же жалит планктон. На коже появляется сыпь и следы от укусов. Высыпания не проходят уже несколько недель.

«Попадаешь словно в облако этих товарищей, сразу же появляется жалящая боль и следы от укусов именно в этих местах», — пожаловались туристы.

Путешественники рассказали, что испытывают невероятный зуд. От него спасает сок лайма — его капают прямо на укусы.

Обычно планктон водится на глубине. Он мигрирует «кучками» и не подплывает к берегу. Планктон кусается только при непосредственном контакте.

Ранее приехавшие на курорты Таиланда российские туристы начали массово заболевать — они столкнулись с температурой, которая может держаться до недели, потерей голоса, першением в горле и ознобом. При этом туроператоры заявили, что не получали подобных жалоб.