Нет денег на билет: россиянин застрял в Южной Америке и стал бомжом

31-летний Дмитрий из Саратова отправился в кругосветное путешествие, но в итоге застрял в Южной Америке. Он лишился всех денег и был вынужден бомжевать. Мужчине не знает, как без средств вернуться домой, сообщает Baza .

Дмитрий — опытный путешественник. За последние полтора года он побывал в Азии, Европе, Африке, а затем отправился в Южную Америку. Деньги на путешествия мужчина получал от друга, которому Дмитрий когда-то одолжил крупную сумму.

Приятель ежемесячно отдавал путешественнику долг. Дмитрий получал по 400-500 долларов и финансировал свои поездки за счет этих средств. Однако в сентябре друг перестал выходить на связь и переводить деньги.

Финансы у жителя Саратова закончились довольно быстро. Резко его путешествие превратилось в борьбу за выживание. Он не смог найти работу без знания языка. Иностранные посольства ему тоже не помогли.

Туристу пришлось спать где придется: на улицах, в аэропортах. С едой ему помогали прохожие. Иногда мужчина ловил рыбу и крабов в океане. В итоге через несколько месяцев бомжевания мужчина сам пешком дошел до Перу. Ему удалось временно поселиться в хостеле, расплачиваясь за койку трудом разнорабочего.

Мужчина до сих пор не знает, как добраться домой. Он даже думает нарушить местные законы, чтобы его депортировали. Однако знающие люди говорят, что вряд ли его решат выгнать из страны.

