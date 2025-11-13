Российский турист, которому проломили голову мачете, попал в тайскую тюрьму

Тайские полицейские задержали российского туриста, которому местные наркоторговцы проломили голову мачете. Они планируют депортировать россиянина и запретить ему въезд в страну на 99 лет, сообщает Mash .

Российский турист вместе со своей девушкой и шестилетним ребенком прогуливался по пригороду Пангана. В один момент парочка увидела нелегальный кофешоп и захотела приобрести запрещенные товары. При этом россияне вели стрим, то есть снимали свое действие на камеру, что сильно не понравилось местным наркоторговцам.

Тайцы избили россиянина, а в ходе драки пробили ему голову мачете. Парень обратился в больницу с осколочным переломом черепа и черепно-мозговой травмой. Однако при себе необходимой суммы для оплаты лечения у него не нашлось. Россиянин оставил в залог паспорт.

После выписки он пошел в полицию, чтобы написать заявление. Однако местные правоохранители отправили его в тюрьму из-за отсутствия документов, просроченной визы и долга перед клиникой. Вскоре состоится суд, туристу грозит депортация. Заявление девушки пострадавшего полицейские также не приняли, так как у нее не было документов.

