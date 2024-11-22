Не менее 100 рублей в сутки: Екатеринбург введет туристический налог

Депутаты поддержали введение налога для туристов в Екатеринбурге с 2025 года

В Екатеринбурге депутаты одобрили введение туристического сбора, который начнет действовать с 2025 года. Согласно новому правилу, будет взиматься 1% от стоимости проживания. Минимальная ставка составит 100 рублей в сутки, сообщает ОТВ-Екатеринбург .

На заседании комиссии по бюджету и экономической политике Гордумы Екатеринбурга в пятницу было принято решение о введении туристического налога. Инициатива направлена на увеличение доходов городского бюджета. Гостиницы, отели и другие места временного размещения будут обязаны взимать данный сбор с постояльцев.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, новый налог коснется всех посетителей, за исключением несовершеннолетних и лиц, имеющих федеральные льготы.

Возможность введения такого налога возникла благодаря новой главе Налогового кодекса Российской Федерации, которая будет действовать с 2025 года и предоставит местным властям право устанавливать туристический сбор. Это решение уже активно обсуждается как среди горожан, так и среди экспертов.