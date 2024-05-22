Московские инфоцентры для туристов приняли около 250 тыс человек с начала года

Почти 250 тыс. человек посетили столичные туристско-информационные центры (ТИЦ) с января по май 2024 года. Речь идет как о россиянах, так и о иностранных гражданах, сообщает пресс-служба московского комитета по туризму.

«С начала года услугами инфоцентров воспользовались почти 250 тыс. туристов. Это путешественники из регионов России и других стран, включая Китай, Индию, ОАЭ, Саудовскую Аравию», — сказала заммэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Она подчеркнула, что наибольший интерес туристы проявляют к событийной повестке, возможностям для семейного отдыха и прогулочным маршрутам по Москве-реке. Зарубежные туристы часто интересуются русскими традициями, оригинальными сувенирами и лучшими заведениями с национальной кухней.

Городские информационные центры расположены на Тверской площади, в парке развлечений «Остров мечты» и речных вокзалах. Специалисты ТИЦ являются профессиональными экскурсоводами. Сотрудники знают иностранные языки, помогают спланировать отпуск в мегаполисе, записывают на бесплатные экскурсии, рекомендуют полезные городские сервисы и отвечают на разные вопросы.

Помимо этого, российские и иностранные туристы могут зарядить в центрах телефон, записаться на бесплатные экскурсии, а также взять карманные карты и тематические брошюры.