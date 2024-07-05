Кузнецов: стремимся, чтобы Зарайск ассоциировали с именем Достоевского

Он добавил, что в городе проведут событие «Достоевский. Фестиваль-путешествие в Зарайск». При этом, мероприятие — не единственный проект, который реализуется в регионе. Московская область обладает исторической связью с уникальными именами: Чайковский, Чехов, Пушкин, Достоевский. Несколько лет назад министерство провело огромную работу и по Зарайску. Там нашили огромное количество культурных кодов.

«Мы разложили город на кластеры. Даровое, которое находится в 10 минутах езды от Зарайска, стало для нас откровением. Имена Достоевского, Зарайска должны зазвучать. В городскую инфраструктуру вкладываются большие деньги. Ведь там находится самый маленький кремль в стране. Мы активно привлекаем бизнес строить небольшие отели, рестораны. Чтобы в этом красивом городе мы четко понимали, где что должно находиться», — сказал Кузнецов.

Он сделал акцент на том, что город надо развивать с двух сторон.

«Что выбрать: строить отели или заниматься культурой. Мы приняли решение, что сделаем акцент на событийной программе. Фестиваль „Достоевский“ — это событие, которое должно быть в городе. Мы надеемся, что это первый шаг станет популярным местом силы, как фестиваль „Мелиховская весна“ в Чехове, фестиваль Чайковского в Клину и многие другие», — отметил министр.

По его словам, такой подход — это шаг к тому, чтобы раз в год город звучал с большими артистами, режиссерами, музыкантами. Вся программа мероприятия будет не только для горожан, но и для гостей Зарайска, тех, кто приезжает из Москвы, из других регионов РФ.

С 20 по 21 июля в Зарайске состоится культурное событие «Достоевский. Фестиваль-путешествие в Зарайск». Мероприятие объединит современные жанры театра, саунд-арта и современного искусства. Фестиваль также предложит взгляд на писателя в новом ракурсе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что этим летом гостей региона ждут уникальные фестивали и выставки.

«Мы стараемся развивать и поддерживать событийный туризм на территории Подмосковья и рады, что наши музыкальные, литературные, театральные, гастрономические фестивали каждый год привлекают все больше участников и гостей», — сказал Воробьев.