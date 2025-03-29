Конюхов заканчивает плыть через два океана на веслах из-за неисправности лодки

Плавание путешественника Федора Конюхова на веслах через два океана заканчивается. У него сломалась лодка, сообщает РЕН ТВ .

Она получила значительные повреждения. Теперь у Конюхова сломался блок управления автопилотом. Он не сможет плыть в случае попадания в шторм.

Дело в том, что без автопилота у лодки не получится самостоятельно держать курс. Она будет поворачиваться бортом к волне. Это спровоцирует дальнейшие перевороты, а также повреждения.

Ранее сообщалось, что в РФ моторным лодкам и парусникам могут запретить приближаться к пляжам.