В России моторным лодкам и парусникам могут запретить приближаться к пляжам

В России маломерным судам с моторами и парусами могут запретить приближаться к пляжам, сообщает РИА Новости .

Согласно проекту приказа МЧС РФ, при плавании на маломерных судах запрещается: заходить под мотором или парусом и маневрировать на акваториях пляжей и других мест массового отдыха населения на водных объектах.

Кроме того, могут запретить буксировку различных устройств с помощью маломерных судов, а также приближаться на таких судах ближе чем на 50 м к границам заплыва на пляжах.

Ранее вице-президент Альянса турагентств Алексан Мкртчян заявил, что туристы из России не смогут участвовать в экскурсиях на батискафах до окончания следствия о крушении подобного судна в Египте.