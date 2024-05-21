Итоги программы по развитию промышленного туризма в РФ подведут 27–28 мая

Кроме подведения итогов программы «Открытая промышленность», планируется проведение пленарного заседания, посвященного стратегическим задачам по развитию промышленного туризма в Российской Федерации, презентация региональных проектов по промышленному туризму, созданных по итогам программы и демонстрация лучших практик по организации промышленных экскурсий от предприятий.

Организаторами мероприятия являются Минпромторг России, АНО «Агентство стратегический инициатив по продвижению новых проектов» и правительство Омской области.

Московская область — участник программы, в рамках которой региональная команда достигла успешных результатов в части развития промышленного туризма: в регионе сформирована эффективно работающая междисциплинарная команда, открыты предприятия для посещения туристами, разработаны профориентационные, экскурсионные продукты, программы стажировок для студентов. Подробная информация о возможностях промышленного туризма в Подмосковье размещена на сайте.

АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» с 2021 года при поддержке Министерство промышленности и торговли Российской Федерации реализует образовательную программу по развитию промышленного туризма «Открытая промышленность» с целью популяризации технологического и кадрового потенциала российских производителей.