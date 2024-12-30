Греция теряет по 1 млрд евро из-за падения турпотока из РФ

Посол Маслов: массового туризма из РФ в Грецию больше нет

Времена, когда россияне массово ездили в Грецию на отдых, прошли. Из-за этого Афины ежегодно утрачивают до 1 млрд евро, рассказал РИА Новости посол РФ в этой европейской стране Андрей Маслов.

В 2013 году в Грецию приехали на отдых 1 млн 300 тыс. россиян. В последние годы государство посещали около 800 тыс. жителей РФ ежегодно.

«Что касается массового туризма из России в Грецию, то это осталось в прошлом», — подчеркнул Маслов.

Падение интереса к поездкам в эту европейскую страну спровоцировал ряд факторов, в первую очередь, отмена прямых перелетов из Афин в Москву и наоборот. Также повлияла блокировка европейскими странами карт банков РФ. После этого произошел резкий спад количества поездок граждан России в это государство.

Ранее сообщалось, что правительство Греции готовится отправить Украине зенитные ракеты.