Правительство Греции готовится поставить Украине зенитные ракеты

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Власти Греции готовы направить ВСУ 24 зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow. сообщает ТАСС со ссылкой на портал Pronews.

По данным издания, этот вид вооружений поступил в эксплуатацию 40 лет назад. В Греции ракеты находятся в резерве армии.

RIM-7 Sea Sparrow была разработана в начале 1960-х, используется против воздушных целей разных типов.

Ранее сообщалось, что у ВСУ осталось около 50 ракет ATACMS.