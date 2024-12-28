В США рассказали, сколько ATACMS осталось у Киева

На момент разрешения на удары вглубь РФ у ВСУ имелось всего несколько десятков ракет ATACMS и не было возможности увеличить их число, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету New York Times.

В публикации отмечается, что на тот момент у Украины оставалось, возможно, около 50 таких ракет.

«Ограниченные американские запасы уже были распределены для развертывания на Ближнем Востоке и в Азии», — говорится в материале.

Украина атаковала Россию 19 ноября шестью ракетами ATACMS и 21 ноября — системами Storm Shadow. Киевский режим бил западным оружием по Курской и Брянской областям, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам.