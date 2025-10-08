Форум событийного туризма «Многогранность» в Москве соберет более 1000 экспертов

13 октября во Дворце культур в Москве начнется форум событийного туризма «Многогранность». Мероприятие будет длиться два дня, сообщает пресс-служба организаторов.

«Многогранность» соберет около 1 тыс. организаторов мероприятий, технических специалистов, представителей сферы гостеприимства, предпринимательства и культуры. Во время форума ожидается крупная деловая программа, питчинг сессии событийных проектов представителями венчурного бизнеса, компаний. Также будет выставка решений, инноваций, воркшоп.

С презентациями на более востребованные и важные темы выступят около 40 экспертов-практиков. Среди них будут: Кирилл Косенко (технический продюсер Олимпиады в Сочи), Марина Гальперина («Театральный бульвар», «Яркие люди»), Валентина Антюшина (Севкабель Порт), Евгения Фишилева (The Blueprint), Кирилл Палкин (MICE Capital), Олеся Абалакина (GTO Group), Алексей Крылов (UTS Group), Майя Ломидзе (АТОР), Ольга Хоточкина (Интурмаркет), Юрий Омельченко («ARTПатруль»), Кермен Манджиева (PR), Ольга Куминова (Buro 314), Елена Махрова (Cosmos Hotel Group), Сабина Гаджиева («Русло»), Игорь Демидов и Андрей Бородкин (N:OW), Валерий Артамонов (MAKE event agency) и иные.

Темы выступлений

Участники обсудят тенденции событийного туризма, возможные популярные форматы для разных аудиторий, способы поддержки и стимулы для роста событийного туризма, вклад делового туризма и проведения масштабных мероприятий для развития городов и регионов.

Помимо этого, поговорят о драйверах развития урбанистики и событийного туризма. Обсудят, кто создает спрос на улучшение городской среды — местные органы власти, предприниматели или же жители.

Еще поговорят про роль событийной программы в качестве важнейшего фактора привлечения внимания людей к креативным кластерам в населенном пункте. Обсудят применение технологий для улучшения имиджа и экономического развития территорий. Поговорят про культурный код, а также эмоциональный опыт.

Участники обсудят формирование уникальных эмоциональных впечатлений для гостей, их роль в качестве участников, а не только лишь зрителей. Еще поговорят про улучшение региональных проектов с помощью культуры и искусства.

Обсудят значение «гения места» для улучшения регионов. Поговорят про важность проведения аукционов и работы с художниками.

Спикеры расскажут про стратегию и брендирование с помощью историй. Поговорят про методики проведения стратегических сессий и креативных игровых штурмов. Обсудят создание уникальной истории компании и вовлечение участников в развитие.

Другие темы: освещение событий в медиа, их реклама, важные «ингредиенты» модного, успешного и важного в социальном плане мероприятия. На мероприятии обсудят причины большой привлекательности события для широкой аудитории. Поговорят про роль звезд и тренд на ностальгию в формировании настроения мероприятия. Также обсудят более 10 иных тем.

Форум-выставку и премию «Многогранность» проводит Национальная ассоциация организаторов мероприятий (НАОМ).

