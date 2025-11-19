Блюда из улитки и пещеры: проекты из Крыма победили в туристической премии

Заместитель министра курортов и туризма республики Крым Сергей Гулюк рассказал о победе четырех проектов из региона в туристической премии «Маршрут года-2025», сообщает «Крым 24» .

«И не случайно, что победили именно эти проекты, поскольку гастрономический и экологический туризм наиболее популярны сегодня, и министерство курортов и туризма проводит активную работу в том числе и по развитию этих направлений», — сказал Гулюк.

Речь идет о проекте гастрономического тура, включающего мастер-класса по приготовлению блюд из местной улитки и интересные спелеопрограммы: туристы смогут в безопасности изучить подземные пещеры и гроты. Всего на конкурс подали более 455 заявок, в нем приняли участие специалисты из 55 регионов России и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что «Российский экологический оператор» (РЭО) опубликовал шорт-листы претендентов на Зеленую премию — 2025: в них вошли крымские проекты: программы «Российского экологического общества» и организации «ЭкоДвижуха».

