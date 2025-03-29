АТОР: весной россияне бронируют путевки в Крым на 15% активнее, чем год назад
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Россияне весной на 15% активнее, чем в 2024 году, бронируют путевки в Республику Крым на лето. Спрос на отдых в этой части РФ окажется выше, рассказала РИА Новости глава АТОР Майя Ломидзе.
Теперь важно, чтобы оказалось достаточно «провозных емкостей».
Ломидзе отметила, что, помимо Крыма, жители РФ бронируют путевки в Сочи.
Ранее член правления Ассоциации туристических агрегаторов Игорь Сивец сказал, что в РФ от 8% до 17% может увеличиться туристический поток в регионы.