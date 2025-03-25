Круизы и яхтинг: эксперт рассказал, как в России развивается туризм

Эксперт Сивец: ожидаемый рост турпотока в регионы РФ в 2025 году составит до 17%

Член правления Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ), член совета директоров сервиса путешествий Tutu.ru Игорь Сивец заявил, что в России от 8% до 17% может вырасти туристический поток в регионы.

«Одной из важных задач на ближайшее время для регионов остается наращивание туристической инфраструктуры — номерной фонд, точки питания, объекты показа, туристические магниты. В связи с отменой 141 постановления, в соответствии с которым, государство субсидировало строительство новых отелей, возникает необходимость альтернативных мер поддержки», — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, сейчас специалисты и сервисы дорабатывают турпродукты в соответствии с ожиданиями клиентов: развиваются гастрономический, промышленный, деловой и событийный туризм, экотуризм, различные виды отдыха на природе, круизы и яхтинг.

Все больше туристов выбирают Камчатку, Мурманск, Алтай и Северный Кавказ.