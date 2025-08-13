АТОР советует российским туристам за рубежом с запасом пополнить счет телефона

Российские туристы, находящиеся в путешествии за границей, должны внимательнее следить за балансом на телефонном счету. Ассоциация туроператоров России (АТОР) посоветовала им пополнять его с запасом, сообщает ТАСС .

Ранее Роскомнадзор подтвердил ограничение звонков в Telegram и WhatsApp*. Мера принята в целях противодействия мошенникам.

В АТОР отметили, что туристам необходимо класть на телефонный счет столько денег, чтобы с избытком хватило в непредвиденной ситуации. Кроме того, стоит заранее предупредить родных и близких о возможной нехватке денег на балансе, чтобы они не волновались, если не смогут дозвониться.

Ассоциация напомнила об альтернативах для голосовых вызовов. Это менее популярные зарубежные мессенджеры, а также российские, например, VK-мессенджер или Max.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России