Апартаменты в России могут уйти в тень из-за требования о классификации номеров

Из-за нового требования об обязательной классификации всех средств размещения владельцы индивидуальных апартаментов не смогут публиковать объявления о сдаче на сайтах туристических агрегаторов — без отдельных стандартов их могут приравнять к отелям. В связи с этим подобный бизнес может «уйти в тень», сообщает « Коммерсант ».

Гильдия малых средств размещения (посуточной аренды апартаментов, квартир, небольших отелей) попросила у премьер-министра РФ Михаила Мишустина инициировать доработку положения о классификации отелей, которые выдвинули сотрудники Минэкономразвития. Документ собираются одобрить уже 1 января 2025 года. Тогда же начнет работать система классификации всех средств размещения.

В нынешней редакции документа индивидуальные апартаменты не смогут пройти ее. Следовательно, у них не получится публиковать объявления на сайтах туристических агрегаторов, считают в гильдии МСР.

Сейчас классификация обязательна исключительно для отелей. За 2,5 года в реестр внесли 26 тыс. объектов. Если документ примут, еще столько же учреждений должны будут сделать это впервые.

В «Островке» боятся, что часть владельцев средств размещения может «уйти в тень». Это связано с юридическими и техническими проблемами, с которыми можно столкнуться во время прохождения классификации.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сказал, что в столице больше не будут строить новые апартаменты. Они не предусматривают возведение социальной инфраструктуры.