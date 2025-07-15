Жуткая непогода нарушила работу общественного транспорта в Москве

сегодня в 15:53

Дождь и ливень нарушили работу общественного транспорта в Москве

В Москве власти уведомили жителей о локальных задержках в движении наземного транспорта и возможных изменениях ряда маршрутов. В работу общественного транспорта внесли коррективы из-за грозы, ливня и ураганного ветра, обрушившихся на столицу 15 июля, сообщает «Царьград» .

Сегодняшняя интенсивность осадков в Москве достигала 20 литров дождевой воды на квадратный метр, заявляли синоптики. МЧС предупреждало, что в столичном регионе пройдет сильный ветер с порывами 20-23 метра в секунду.

Мощный ливень обрушился и на Московскую область. В некоторых городах, в частности в Долгопрудном, затопило дороги и тротуары.

Во вторник в подмосковных Мытищах также выпал крупный град, который сопровождался сильными порывами ветра.