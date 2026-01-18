Жители «Восточного Бутова» ежедневно страдают от гигантской очереди на автобус

Ежедневные гигантские очереди на автобусных остановках стали настоящей проблемой для жителей жилого комплекса в Московской области. В «Восточном Бутово» на остановках зачастую возникают сразу два потока ожидающих. Момент формирования огромной очереди попал на видео, пишет Baza .

На опубликованных кадрах видно, что несколько десятков людей выстроились в две очереди в ожидании автобуса, на котором смогут уехать домой. Первая очередь — для тех, кто хочет ехать с комфортом и готов потратить около часа, чтобы занять сидячее место в салоне. Вторая — для тех, кто согласен ехать стоя.

Автобусы, курсирующие между Подмосковьем и Москвой, бывают настолько переполнены, что в них сложно дышать. Отсутствие кондиционеров и даже минимальной вентиляции приводит к тому, что в жару люди теряют сознание. Зимой ситуация усугубляется: автобусы иногда не прибывают, в результате чего очередь растягивается на несколько десятков метров.

По утвержденному графику, интервал движения автобусов должен составлять 5 минут, но в действительности люди вынуждены ожидать транспорт по 40–60 минут. Особенно непросто приходится тем, чьи дома расположены на улице Крымской, поскольку это последняя остановка на территории района.

Еще одним способом передвижения, помимо общественного транспорта, являются услуги частных таксистов, которые хорошо осведомлены о транспортных сложностях и, пользуясь этим, дежурят рядом с остановками, предлагая свои услуги уставшим от ожидания пассажирам.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.