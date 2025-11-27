сегодня в 11:03

Запрет на прием и отправку самолетов в Сочи сняли

В аэропорту Сочи в Краснодарском крае сняли ограничения на прием и отправку самолетов. Их вводили для обеспечения безопасности полетов, сообщает в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Во время действия запрета на запасные аэродромы отправили 10 самолетов. Экипажи воздушных судов, авиационные диспетчеры и сотрудники воздушных гаваней предпринимали нужные меры для обеспечения безопасности полетов.

Ограничение на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи ввели утром 27 ноября. Причина не называлась.

Еще утром 27 ноября ограничение на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Калуги. Причину тоже не называли.

