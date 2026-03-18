Закошмарят проверками: как быстро «прикроют лавочку» с нелегальным такси

Ранее стало известно, что в Москве на фоне ограничений связи подскочил спрос на водителей-частников, подрабатывающих на собственных автомобилях.

«Я думаю, что это будет быстро прекращено, потому что мы помним, когда у нас искореняли „бомбил“, когда мы привыкали к агрегаторам, были рейды и проверки на незаконную перевозку пассажиров», — заявил Егоров.

По его словам, в данный момент нелегальный извоз может быть и процветает, но обязательно начнутся проверки.

«Подставные пассажиры будут пытаться поймать такие машины „с руки“, за это штрафы просто колоссальные, а если машина еще зарегистрирована в таксомоторном парке — то тут вплоть до конфискации. Поэтому, я думаю, эта история быстро закончится», — поделился эксперт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.