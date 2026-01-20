Загруженность дорог в Подмосковье утром 20 января достигла 5 баллов
Утром 20 января загруженность дорог в Московской области составила 5 баллов. Основные заторы зафиксированы на крупных трассах и шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
По данным министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, утром 20 января загруженность дорог региона достигла 5 баллов. Наиболее сложная ситуация наблюдается на трассе М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Каширском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
В ведомстве напомнили водителям о необходимости соблюдать осторожность за рулем, не отвлекаться на телефон, придерживаться скоростного режима и дистанции, а также избегать резких маневров.
Минтранс Подмосковья призвал участников дорожного движения быть внимательными и учитывать текущую дорожную обстановку.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.
«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.