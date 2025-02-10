Whoosh поддержал авторизацию через mos.ru для аренды электросамокатов в Москве

Новое правило по авторизации при использовании прокатных электросамокатов через портал mos.ru позволит лучше контролировать правила аренды и подтверждать возраст пользователей, сообщили РИАМО в пресс-службе кикшерингового сервиса Whoosh.

«По статистике, абсолютное большинство жителей Москвы активно пользуются порталом mos.ru и имеют верифицированный аккаунт, который легко привязать к учетной записи кикшеринга. Если аккаунта на mos.ru еще нет, его легко создать, авторизовавшись через другие государственные сервисы или банки», — уточнили в пресс-службе.

Представитель организации добавил, что новые правила распространяются на всю Москву. Это позволит сервису проще следить за выполнением правил аренды самокатов, устанавливать возраст клиента, идентифицировать его личность, если в ходе инцидента пострадали люди. При этом личные данные пользователей будут в безопасности.

Ранее Дептранс сообщил, что в предстоящем прокатном сезоне будут действовать новые правила для аренды электросамокатов. Их можно будет арендовать только после прохождения верификации через Mos ID.