Время прибытия автобусов стало доступным на сайте «Мострансавто»

Фактическое время прибытия автобуса на нужный остановочный пункт теперь можно узнать на сайте Мострансавто в разделе «Расписание» или через чат-бот в Telegram. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Чтобы узнать фактическое время прибытия автобуса, необходимо выбрать интересующий пассажира маршрут и остановочный пункт. Далее на экране появится информация, через какое время автобус прибудет на остановку.

Также прогноз времени прибытия автобуса доступен в Telegram через чат-бот «Мострансавто» ( https://t.me/Mostransavto_bot ). Пассажиру необходимо запустить чат-бот и нажать на кнопку «Прогноз прибытия автобуса», далее ввести номер маршрута или его название. В режиме реального времени отобразится, через сколько минут автобус приедет на интересующую остановку.

«Сейчас сервис работает в тестовом режиме. Предстоит окончательно отладить его синхронизацию с нашей системой диспетчеризации. Однако первые тесты показывают хорошую эффективность», — прокомментировали в «Мострансавто».

«Мострансавто» обслуживает более 1,4 тыс. городских, пригородных и междугородних маршрутов по всему Подмосковью. Ежедневно на линию выходят свыше 4,7 тыс. автобусов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

В качестве примеров муниципалитетов, где необходимо усилить работу с общественным транспортом, губернатор привел Ленинский городской округ, Раменский и Домодедово.

«У нас была большая работа по приобретению компании „Мострансавто“ для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот „перехват“ обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.