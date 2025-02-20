Время бесплатной парковки у московского аэропорта Внуково сократят

Продолжительность бесплатной парковки у столичного аэропорта Внуково решили сократить на 5 минут. Об этом сообщается на официальном сайте воздушной гавани.

Нововведение начнет действовать с 1 марта 2025 года. Бесплатно находиться на парковке у аэропорта можно будет максимум 20 минут.

До этого нетарифицируемое время на привокзальной площади составляло 25 минут.

Ранее сообщалось, что пассажиры Подмосковья доехали до аэропортов на автобусах с начала 2025 года 670 тыс. раз. Это на 11% больше, чем в 2024 году.