сегодня в 02:30

Временные ограничения введены в аэропортах Владикавказа, Грозного и Тамбова

В аэропортах Тамбова, Владикавказа и Грозного введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщает в своем Telegram-канале советник руководителя Росавиации, ее пресс-секретарь Артем Кореняко.

Отмечается, что ограничения введены из соображений безопасности.

Во время их действия два аэропорта не будут принимать и выпускать воздушные судна.

Ограничение на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи ввели утром 27 ноября. Причина не называлась.

Еще утром 27 ноября ограничение на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Калуги. Причину тоже не называли.

