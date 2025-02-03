Временные ограничения на полеты отменили в аэропорту Ульяновск

В 8 часов по московскому времени в аэропорту Ульяновск (Баратаевка) отменили временные ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — написал Кореняко в Telegram-канале.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Ульяновске вводились рано утром в понедельник. Тогда же прием и выпуск рейсов прекратили аэропорты Астрахань, Волгоград, Казань, Нижнекамск и Саратов.

Сейчас все ограничения в этих аэропортах сняты.

В 6 российских регионах прошлой ночью уничтожили 70 беспилотников противника. 27 дронов сбили над Ростовской областью, 25 — над Волгоградской областью, 7 — над Астраханской областью, 5 — над Воронежской областью, 4 — над Белгородской областью, 2 — над Курской областью.