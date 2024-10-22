Возведение платформы началось на станции «Крымская» Троицкой линии метро

Фото - © В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

сегодня в 11:36

Специалисты приступили к строительству платформы и одного из вестибюлей на станции «Крымская» Троицкой линии метро в Москве, сообщается на сайте мэра города.

На данный момент строители завершают разработку грунта котлована. На некоторых участках уже начали обратную засыпку. Кроме того, уже уложено более 7 тыс. кубометров бетона.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов отметил, что возведение станции идет в условиях сложной гидрогеологии. Строителям пришлось выполнить мероприятия по водопонижению.

Всего на станции будет два наземных вестибюля: западный и восточный. Первый будет соединен с вестибюлем одноименной станции Московского центрального кольца (МЦК) для удобной пересадки.

Сейчас строители также осуществляют устройство жесткого основания пути и монтаж инженерных сетей в тоннелях, построенных к соседним станциям «ЗИЛ» и «Академическая».

Строящаяся станция «Крымская» располагается между ж/д путями МЦК и жилым кварталом Донского района.

Ранее стало известно, что в Москве появится еще 12 станций метро до 2027 года. Планируется построить 28,4 км линий и 2 электродепо.