сегодня в 18:07

Восстановлено движение поездов в сторону Лобни со всех станций

На МЦД-1 было восстановлено движение по направлению к Лобне со всех станций. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Совместно с МЖД вводятся в график поезда, которые ранее задержали.

Ранее сообщалось, что сбой в движении поездов произошел на Савеловском, Белорусском направлениях Московской железной дороги и на МЦД-1. Доехать до Лобни можно было только с Савеловского вокзала.

Ранее движение поездов Белорусского направления МЖД в сторону столицы восстановили.