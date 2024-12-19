Восстановлено движение поездов в сторону Лобни со всех станций
На МЦД-1 было восстановлено движение по направлению к Лобне со всех станций. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.
Совместно с МЖД вводятся в график поезда, которые ранее задержали.
Ранее сообщалось, что сбой в движении поездов произошел на Савеловском, Белорусском направлениях Московской железной дороги и на МЦД-1. Доехать до Лобни можно было только с Савеловского вокзала.
Ранее движение поездов Белорусского направления МЖД в сторону столицы восстановили.