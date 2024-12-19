Движение поездов Белорусского направления МЖД в сторону Москвы восстановлено
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Движение поездов Белорусского направления МЖД в сторону столицы восстановлено и осуществляется в штатном режиме после вынужденной остановки по техническим причинам, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.
Движение восстановлено на участке Фили — Москва-Пассажирская – Смоленская. МЖД принимает меры для стабилизации графика.
Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.
Ранее были внесены изменения в расписание поездов на D1, Белорусском и Савеловском направлениях МЖД из-за остановки электропоезда на станции Фили.