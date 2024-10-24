Воробьев за рулем проехал по участку Мытищинской хорды и высоко его оценил

Новая дорога «Виноградово — Болтино — Тарасовка», которую также называют Мытищинской хордой, уже построена на 95%, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев лично за рулем проехал по готовому участку объекта и высоко его оценил, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Мытищинскую хорду в эксплуатацию введут в декабре 2024 года. Она станет северным дублером МКАД, а вместе с Афанасовским и Пироговским шоссе будет представлять единый дорожный узел.

«Все наши проекты всегда нацелены на одно — улучшение качества жизни людей. Мы используем для этого все доступные механизмы: стараемся попасть в федеральные программы, выстраивать диалог с бизнесом. Концессия позволяет нам привлечь дополнительные финансы и воплотить в жизнь дорогостоящие проекты. Мытищинская хорда — яркий пример такого сотрудничества. Строители обещали запустить эту трассу в декабре, чтобы жители еще до конца года смогли почувствовать перемены, увидеть заметное улучшение дорожной ситуации», — пояснил Воробьев.

После запуска Мытищинской хорды дорожная ситуация в Подмосковье значительно улучшится. Жители городских округов Мытищи, Долгопрудный, Королев, Пушкинский и северо-восточной части столицы смогут гораздо быстрее добираться до нужных им адресов.

Мытищинская хорда — это первая в Подмосковье дорога, которая строится в рамках частной концессионной инициативы. Благодаря объединению вылетных магистралей жители и гости региона смогут объезжать участок кольцевой автодороги. Новая четырехполосная трасса протяженностью 16,1 км соединит Ярославское шоссе с Дмитровским, Пироговским, Осташковским, Афанасовским шоссе, благодаря чему часть транзитного потока будет выведена из Мытищ, что также положительно скажется на жизни местного населения.

«Афанасовское шоссе должно обеспечить проходимость транспортного потока на Мытищинскую хорду — на существующих двух полосах движения это сделать было бы невозможно. Поэтому было принято важное решение — расширить дорогу. В настоящее время здесь ведутся земляные работы, вынос коммуникаций и устройство ливневой канализации», — сообщил директор проекта Группы «ВИС» Александр Максаков.

Пироговское шоссе также вошло в комплекс работ по модернизации дорожной инфраструктуры. Эту дорогу планируют расширить в два раза, так как в настоящее время двухполосная трасса не справляется с потоком и в часы пик пробки достигают от 7 до 9 баллов. Время в пути у автомобилистов растягивается на 1,5–2 часа.

«Сейчас выполняем работы по укладке асфальта, установке опор освещения, оборудованию пешеходных и велодорожек, благоустройству отдельных участков дороги. На сегодня готовность объекта — порядка 68%. У нас задействованы 15 единиц дорожно-строительной техники и 35 человек. Здесь „узкое горлышко“ — движение организовано в одну полосу в каждом направлении. После завершения всех работ будет уже по две полосы, поэтому пробки, которые постоянно образовывались, исчезнут», — рассказал генеральный директор компании ООО «ИФСК АРКС» Александр Сюмак.

На новой Мытищинской хорде решили не устанавливать шлагбаум. Вместо него дорогу оборудуют системой оплаты «Свободный поток», как на ЦКАД. При этом проезд для общественного транспорта по объекту останется бесплатным.

Мытищинская хорда берет начало от Афанасовского шоссе, где в настоящее время проводятся ремонтные работы на участке 2,7 км. Дорогу планируют расширить с двух до четырех полос, а в отдельных участках — до шести полос. Для удобства населения оборудуют три новых надземных перехода, пешеходные дорожки по обеим сторонам трассы, шумозащитные экраны и остановки общественного транспорта. Дорога будет бессветофорной и останется бесплатной для водителей.

Ранее сообщалось, что Мытищинскую хорду запустят в декабре 2024 года. На ней будет 11 мостов и путепроводов, девять из которых уже полностью готовы. Шесть транспортных развязок соединят дорогу с 8 населенными пунктами: деревнями Беляниново, Болтино, Высоково, Погорелки, поселками Пирогово, Здравница, Мебельной Фабрики и Пироговского лесопарка.

На всем протяжении дороги уже устроена большая часть слаботочных сетей — порядка 200 объектов, включая линии электропередачи, газопроводы, теплосети, водоводы. Завершена укладка верхнего слоя дорожного полотна. В строительстве объекта задействованы 900 специалистов и 200 единиц техники.