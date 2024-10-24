Воробьев назвал дату запуска Мытищинской хорды в Подмосковье

Строительство дороги «Виноградово — Болтино — Тарасовка», которую также называют Мытищинской хордой, находится на завершающей стадии. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в личном Telegram-канале сообщил, что проезжую часть планируют открыть в декабре 2024 года.

Воробьев отметил, что строители уже на 95% завершили строительство новой дороги и в декабре 2024 года ее уже введут в эксплуатацию.

«Это большой проект, который включает 11 мостов и путепроводов. Девять из них уже готовы, еще два завершаем. На шести развязках мы полностью заменили коммуникации. Четырехполосная трасса длиной 16,1 км соединит Ярославское шоссе с Дмитровским, Пироговским, Осташковским, Афанасовским — здесь как раз продолжаем реконструкцию. Объединим две вылетные магистрали, чтобы водители могли объехать загруженный участок МКАД», — пояснил губернатор.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Благодаря Мытищинской хорде из Мытищ и Пушкино выведут часть транзита и на треть разгрузят Осташковское шоссе. Благодаря новым развязкам жители восьми населенных пунктов смогут быстрее добираться до нужных им пунктов назначения. Речь идет о жителях деревень Беляниново, Болтино, Высоково, Погорелки и поселков Пирогово, Здравница, Мебельной Фабрики и Пироговского лесопарка.

Новая дорога в два раза сократит путь из Пушкино в Долгопрудный или из Мытищ в Лобню. Доехать от одного населенного пункта до другого можно будет всего за полчаса. Для наглядности Воробьев опубликовал визуализацию новой дороги, где графически показано, как она будет располагаться в регионе.

Положительные изменения коснутся 850 тыс. жителей. Для удобства автомобилистов на дороге установят систему «Свободный поток», чтобы проехать можно было по транспондеру.