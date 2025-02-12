Водителям объяснили, почему нельзя выезжать на авто зимой без прогрева двигателя

Зимой резкое начало движения без предварительного прогрева автомобиля может привести к повышенной нагрузке на двигатель и его поломке, сообщил РИАМО руководитель маркетплейса ПЭК: MALL Станислав Чекмарев.

«При минусовой температуре масло „прокачивается“ слабее, а значит — требуется больше времени на то, чтобы достичь распредвалов, цилиндров, клапанов и других деталей в верхней части мотора. По этой причине важно дать двигателю время поработать на холостых оборотах без дополнительной нагрузки», — сказал Чекмарев.

Он добавил, что при температуре в минус 5 — минус 10 градусов будет достаточно 2 минут, если она ниже минус 25, то потребуется не менее 4 минут.

«Во время прогрева бензинового автомобиля с механической коробкой передач попробуйте переключить их, оценив корректность работы сцепления. Перед началом поездки на машине с „коробкой-автоматом“ лучше также предварительно протестировать работу режимов переднего и заднего движения, что поможет равномернее распределить масло по деталям двигателя», — рекомендовал экперт.

По его словам, дизельное топливо, особенно летнее и межсезонное, может запарафиниться при высоких минусовых температурах (ниже минус 15 градусов), что затруднит запуск двигателя. В холодное время года для таких машин рекомендуем приобретать только специализированное зимнее горючее, а также добавлять в него специальные антигелевые присадки.

Как уточнил специалист, дополнительно можно воспользоваться предпусковым обогревателем — если оборудование не входит в комплектацию дизельного автомобиля, рекомендуем приобрести его дополнительно. Устройство повышает температуру охлаждающей жидкости в двигателе и доводит ее до «рабочих» показателей даже при высоких минусовых значениях.

«Как только температура в моторе достигла 50 градусов, можно начинать плавное движение с динамикой не более 3,5 тыс. оборотов в минуту. Особенно важно избегать резкого повышения скорости и стремительных маневров на обледенелых, скользких дорогах», — заключил Чекмарев.